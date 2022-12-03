Kayserispor'un Antalya kampı başladı

Yukatel Kayserispor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı değerlendireceği Antalya kampında ilk antrenmanını gerçekleştirdi.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.



Pas çalışmalarıyla devam eden idman, top kapma, pas ve pres çalışmasının ardından yapılan çift kale maçla sona erdi.



Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarına cumartesi gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.





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