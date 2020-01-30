Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı!

Süper Lig takımlarından Kayserispor, Diego Angelo'yu sezon sonuna kadar kiraladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kayserispor, Diego Angelo'yu kiraladı!
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30 Ocak 2020 13:36
Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, Antalyaspor'da forma giyen Diego Angelo De Oliveira'yı sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza törenine, Kayserispor Kulübü Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve başkan yardımcısı Ali Kaynar katıldı.

Brezilyalı stoper törende, sezon sonuna kadar kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

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