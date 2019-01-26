'in 19. haftasındasahasında'u konuk etti. 90 dakika sonunda İM Kayaserispor ile Bursaspor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi.Kayserispor'un karşılaşmadaki tek golünü 48. dakikada Cristian Sapunaru kaydetti. Ev sahibi ekipte 55. dakikada Bernard Mensah kırmızı kart gördü.Bursaspor'un mücadeledeki golünü ise 30. dakikada Yusuf Erdoğan attı.Bu sonucun ardından Bursaspor puanını 23'e çıkarırken, Kayserispor'un puanı 21 oldu. Bursaspor ligde beraberlik serisini 4 maça, Kayserispor ise beraberlik serisini 3 maça çıkardı.Süper Lig'in 20. haftasında Kayserispor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise gelecek hafta sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek.20. dakikada sağ kanttan gelişen Kayserispor atağında Chery'nin pasında topla buluşan Mensah, ceza sahası önünden kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı kurtarmayı başardı.23. dakikada Bursaspor atağında sağ kanattan Burak Kapacak'ın ortasında penaltı noktasında Umut Nayir müsait pozisyonda iyi bir vuruş yapamadı. Meşin yuvarlak kaleci Lung'da kaldı.28. dakikada paslarla rakip alana yerleşen Kayserispor'da sağ kanatta Umut Bulut'un pasında ceza saha içerisinde topla buluşuna Kravets'in kaleyi sağ çaprazdan gören pozisyonda sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı uzanarak çeldi.30. dakikada Bursaspor öne geçti. Hızlı gelişen atakta, Yusuf Erdoğan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Lima'nın şutunda meşin yuvarlak sağ kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu iyi takip eden Yusuf Erdoğan düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1Karşılaşmanın ilk devresi, Bursaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.48. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Sağ kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı kornerde ceza sahası içinde Umut Nayir topu uzaklaştırdı. Yükseklik kazanan meşin yuvarlağı Lopes kafayla rakip ceza alanına gönderdi. Gelen topu Umut Bulut yükselerek ceza alanına koşu yapan Sapunaru'nun önüne indirmeyi başardı. Sol çaprazda kaleciyle baş başa kalan Sapunaru, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in solundan filelere gönderdi: 1-157. dakikada Kayserispor 10 kişi kaldı. Bir pozisyonda Tunay Torun'a faul yapan Mensah'a maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu sarı kart gösterdi. Daha sonra VAR'dan yapılan uyarı üzerine pozisyonu izleyen Yaşar Kemal Uğurlu kararını değiştirerek Mensah'ı kırmızı kartla oyundan ihraç etti.90+2 kendi yarı alanından hızlı çıkan Bursaspor'da Ertuğrul Ersoy'un ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın sert şutunda kaleci Lung meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.Karşılaşma, 1-1 berabere tamamlandı.Büyükşehir Belediyesi Kadir HasYaşar Kemal Uğurlu, Esat Sancaktar, Serkan ÇimenLung, Lopes, Sapunaru, Kana Biyik, Atila Turan, Mensah, Chery, Deniz Türüç (Dk. 90+5 Levent Gülen), Varela (Dk. 73 Kucher), Kravets (Dk. 59 Hasan Hüseyin Acar), Umut BulutMuhammed Şengezer, Burak Kapacak, Chedjou, Ertuğrul Ersoy, Umut Meraş, Badji, Aytaç Kara (Dk. 86 Saivet), Lima (Dk. 70 Sakho), Tunay Torun (Dk. 80 Shehu), Yusuf Erdoğan, Umut NayirDk. 30 Yusuf Erdoğan (Bursaspor), Dk. 48 Sapunaru (İstikbal Mobilya Kayserispor)Dk. 57 Mensah (Kayserispor)Dk. 2 Yusuf Erdoğan, Dk. 26 Burak Kapacak (Bursaspor), Dk. 11 Sapunaru, Dk. 74 Kucher (İstikbal Mobilya Kayserispor)