Süper Lig'in 29. haftasında Kayserispor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.



Hatayspor, 2. dakikada Doğukan Sinik ile öne geçti. Kayserispor bu gole 23. dakikada Mehdi Bourabia ile cevap verdi.



Kayserispor'da Kartal Kayra Yılmaz, dördüncü dakikada ceza sahası dışından şutunda direğe takıldı.



Ev sahibi ekip Kayserispor'da savunma oyuncusu Arif Kocaman, 76. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonucun ardından Kayserispor 36, Hatayspor 30 puana yükseldi.



Kayserispor, ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor deplasmanına gidecek. Hatayspor, Samsunspor ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada Hatayspor öne geçti. Abdulkadir Parmak'ın orta sahanın gerisinden verdiği pasla ceza sahası içine giren ve rakiplerini çalımlayan Doğukan Sinik'in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1



4. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kartal Kayra'nın sert şutunda meşin yuvarlak üst kale direğinden ceza sahasına döndü.



23. dakikada Kayserispor beraberliği yakaladı. Nazon'un pasıyla buluştuğu topa ceza sahası dışında sert vuran Mehdi Bourabia fileleri havalandırdı. 1-1.



36. dakikada Kayseripor atağında ceza sahası içinde Ali Karimi ile verkaç yapan Ramazan Civelek'in sert şutunda top sağ direk dibinden auta çıktı.



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





48. dakikada Hatayspor atağında Halil Dervişoğlu'nun ceza sahası dışında vurduğu top sağ kale direğinin yakınından auta çıktı.



55. dakikada Cardoso'nun ceza sahası içinde rakiplerini çalımlayarak vurduğu meşin yuvarlağı Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler parmaklarının ucuyla kornere çeldi.



59. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Cardoso'nun ceza sahası dışından sert şutu sol kale direği dibinden auta çıktı.



Karşılaşma 1-1 tamamlandı.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kerem Ersoy



Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazıt, Carole, Dimitri Kolovetsios, Arif Kocaman, Gökhan Sazdağı, Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Ali Karimi (Dk. 81 Attamah), Cardoso (Dk. 88 Hasan Ali Kaldırım), Ramazan Civelek (Dk. 76 Shukurov), Nazon (Dk. 88 Bahoken)



Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Recep Burak Yılmaz, Maksimovic, Cemali Sertel, Rivas, Mehdi Boudjemaa (Dk. 87 Strandberg), Abdulkadir Parmak (Dk. 67 Fernandes), Dele-Bashiru, Doğukan Sinik (Dk. 67 Ömer Faruk Beyaz), Pedro (Dk. 67 Görkem Salam), Halil Dervişoğlu (Dk. 67 Dadashov)



Goller: Dk. 2 Doğukan Sinik (Atakaş Hatayspor), Dk. 23 Mehdi Bourabia (Mondihome Kayserispor)



Sarı kartlar: Dk. 16. Doğukan Sinik, Dk. 69 Recep Burak Yılmaz, Dk. 82 Boudjemaa (Atakaş Hatayspor), Dk. 71 Cardoso, Dk. 75 Ramazan Civelek, Dk. 78 Gökhan Sazdağı (Mondihome Kayserispor)



Kırmızı kart: Dk. 76 Arif Kocaman (Mondihome Kayserispor)





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