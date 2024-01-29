Kayseri'de Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu!

Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu.

, Fotoğraf; AA
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Kayseri'de Burak Yılmaz'ın ekibi belli oldu!
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29 Ocak 2024 12:16
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Burak Yılmaz dönemi başladı.

Sarı kırmızılı kulüp ile bugün 2,5 yıllık sözleşme imzalayan 38 yaşındaki teknik adamın ekibinde 3 isim var.

Burak Yılmaz'ın ekibinde 3 antrenörünün yanı sıra Kayserispor Kulübü'nün atletik performans antrenörü Erdi Aslan, Burak Yılmaz'ın ekibi arasında yer alacak.

Burak Yılmaz'ın ekibinde şu isimler yer aldı; Hari Vukas - 1. Yardımcı antrenör, Erdi Aslan - Atletik Performans, Mehmet Bölükbaşı- Kaleci antrenörü, Anıl Demirci- Analizci. [Kayseri Haber]

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