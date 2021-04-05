Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Haber; Sporx.com
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Kasımpaşa'da Aytaç Kara kadro dışı
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05 Nisan 2021 14:06
Süper Lig'de 32. haftada Beşiktaş'ı sahasında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup eden Kasımpaşa'dan flaş bir açıklama geldi

Kasımpaşa, Aytaç Kara'nın disiplinsiz hareketleri nedeniyle kadro dışı bırakıldığını açıkladı

28 yaşındaki oyuncu müdadelede 66 dakika sahada kalmış ve yerini Bistrovic'e bırakmıştı. Aytaç Kara'nın Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

NTV'nin haberine göre; Aytaç Kara, Kasımpaşa - Beşiktaş maçından sonra Kasımpaşa CEO'su Serkan Reçber ile tartıştı. Soyunma odasına girerken yaşanan tartışmada Aytaç, Serkan Reçber'in üzerine yürüdü. Takım arkadaşı Oussama Haddadi'nin araya girmesi ile tartışmanın kavgaya dönüşmesi engellendi.





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