Kasımpaşa: 'Ümraniyespor varlık gösteremeden 1 puan aldı'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile sahasında 1-1 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik sorumlu Ekrem Örenç, galibiyeti kaçıran taraf olduklarını ifade etti.



Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ekrem Örenç, karşılaşmayı değerlendirdi.



İlk 10 dakikaya iyi başladıklarını belirten Örenç, şunları söyledi:



"İlk yarıda dengeli bir oyun olduğuna inanıyoruz. İkinci yarıda 75. dakikaya kadar biz etkiliydik. En çok şut attığımız maçtı ama sonuca ulaşamadık. Bu dakikadan sonra oyun yine dengelendi. Ümraniyespor hücumda fazla varlık göstermeden 1 puanla evine döndü. Galibiyet için sahaya çıkmıştık ama maç berabere bitti."



Takımda 4 sakat ve 1 cezalı olduğunu da kaydeden Örenç, bu nedenle 3 oyuncu değişikliği yaptıklarının altını çizdi.





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