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Kasımpaşa, Erzurum'da serisini sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı ve Mustafa Denizli önderliğinde yenilmezlik serisini sürdürdü.

Kaynak: Sporx.com ve AA
Kasımpaşa, Erzurum'da serisini sürdürdü
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27 Ekim 2018 15:27
Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, taraftarı önünde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Kasımpaşa deplasmanda BB. Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lig'de puanı 19'a çıkarken, Erzurumspor'un puanı 7'ye yükseldi.

Kasımpaşa, Mustafa Denizli önderliğinde ligde çıktığı 3. maçında da yenilgi almamayı başardı.

Ev sahibi ekibin golünü 40. dakikada Lokman Gör kaydetti. Erzurumspor'da Egemen Korkmaz yaptığı penaltı sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Kasımpaşa'nın karşılaşmadaki golünü ise 79. dakikada Mbaye Diagne attı. Mbaye Diagne 86. dakikada bir penaltı atışından ise yararlanamadı. Diagne Süper Lig'deki 11. golüne imza attı.

Ligin 11. haftasında BB. Erzurumspor, deplasmanda Akhisarspor ile karşı karşıya gelecek. Kasımpaşa ise bir sonraki hafta İstanbul'da Antalyaspor ile karşılaşacak.



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