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Karşıyaka'da Sümbül'ün son şansı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftada 1 galibiyetle yetinen Karşıyaka, cumartesi günü tek basamak altında düşme hattında bulunan rakibi Altındağ Belediyespor'u yenerek beyaz sayfa açmak istiyor.

Kaynak: DHA
Karşıyaka'da Sümbül'ün son şansı
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11 Ekim 2018 13:31
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 6 haftada 1 galibiyetle yetinen Karşıyaka, cumartesi günü tek basamak altında düşme hattında bulunan rakibi Altındağ Belediyespor'u yenerek kara bulutları dağıtmak istiyor.

Son 3 yılda transfer yasaklarıyla 2 kez küme düşen ve aynı kabusu yeniden görmek istemeyen İzmir temsilcisi, rakibini taraftar desteğiyle aşıp çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Karşıyaka'da Altındağ sınavı, sosyal medyada taraftarın tepki göstermeye başladığı teknik direktör Aytekin Sümbül'ün de son şansı olarak görülüyor.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan rakip, 6 maçta 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Yeşil-kırmızılılarda cezası süren Mustafa Aşan ve 2'nci haftada köprücük kemiği kırılan Mustafa Değirmenci, bu maçta da görev yapamayacak.

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