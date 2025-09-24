Karşıyaka'da Egemen'in durumu belirsiz!

Basketbol Süper Ligi'ndeki 2025-2026 sezonunun ilk maçında pazar günü 10 transferle yenilediği kadrosuyla Aliağa Petkimspor'a konuk olacak Karşıyaka'da Egemen Güven'in tedavisi sürüyor.
Altyapısından yetiştiği yeşil-kırmızılı kulübe bu sezon 6 yıl aradan sonra dönen 28 yaşındaki pivot, bilek dokusundaki sakatlığı nedeniyle hazırlık maçlarında forma giyemedi.
Egemen'in ilk hafta Petkimspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışıldığı, sakatlığı geçmezse riske edilmeyeceği öğrenildi.
