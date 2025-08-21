Karşıyaka Basket, Ricky Tarrant'ı transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Ricky Tarrant'ı kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:



"Ricky Tarrant Karşıyaka'mızda. Daha önce ülkemizde formalar giyen ve son olarak geçtiğimiz sezonu Sigal Prishtina'da tamamlayan Ricky, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Ricky'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz."



