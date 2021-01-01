Karl: "LeBron fiziğiyle yıkardı, Kobe daha zihinsel yaklaşırdı"

Eski NBA oyuncusu Coby Karl, NBA efsanesi Kobe Bryant ve Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in ne açılardan farklı olduğunu belirtti.



Kariyerlerinin farklı aşamalarında James ve Bryant'ın takım arkadaşlığını yapmış olan ve efsanevi koç George Karl'ın oğlu olan Coby, yakın zamanda Basketball Network ile yaptığı bir röportajda iki yıldız arasındaki farkları dile getirdi.



Hiçbir oyuncunun oyunu LeBron gibi etkilediğini görmediğini kaydeden Karl, James'in gençliğinden dolayı sahanın her iki ucunda da en yüksek seviyede oynayabildiğini, ancak Bryant'ın rakiplerine karşı bir avantaj elde etmek için zihinsel üstünlüğünü kullandığını açıkladı:



"Kariyerlerinde çok farklı zamanlardı. Ancak LeBron ile oynadığımda, oyunu hiç kimsenin bu kadar farklı şekilde etkilediğini görmemiştim. Savunma tarafında fiziksel olarak domine edebiliyor, şut bloklayabiliyor, ribaund alabiliyor ve hızlı hücumda koşup üstünüzden smacı vurabiliyordu.



Lakin Kobe işini daha çok zihinsel ve psikolojik bir şekilde yapıyordu. Özellikle maç sonlarındaki yarı saha oyunlarında, çok farklı şekillerde ölümcüldü. Sahada ortaya koyduğu iş konusunda çok titizdi. Ama LeBron'un sahip olduğu fizikselliğe ve gençliğe sahip değildi. LeBron o dönemde çok enerjikti, ki o gün yaptıklarını bugün de yapabiliyor ama o noktada, yaptıkları takım için çok yararlı oluyordu."



