Efsanevi NBA koçu George Karl, şu anki Denver Nuggets takımının "gelmiş geçmiş en iyi Nuggets takımı olabileceğini" söyledi.



40 galibiyet ve 18 mağlubiyetle Nuggets, Celtics'in (41-16) gerisinde NBA'deki en iyi dereceyi yakalamış durumda.



2005-2013 yılları arasında Denver'a koçluk yapmış eski koç Karl'a göre, şimdiki Nuggets ekibinin "gelmiş geçmiş en iyisi" statüsüne sahip olmak için NBA Finallerine ulaşması gerekiyor:



"All-Star maçı öncesi 40 galibiyet oldukça özel bir başarı. Bu şimdiye kadarki en iyi Nuggets takımı olabilir ama 1976, 1985 ve 2009'un ötesine geçmeleri gerekiyor. Ve bunu başarabilirler!"





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