Kareem: "LeBron, sayı rekorumu kıracağı için heyecanlıyım!"

NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in kendisinin tüm zamanların sayı rekorunu kıracağını görmekten heyecan duyduğunu söyledi.



Herhangi bir sakatlık veya öngörülemeyen diğer durumlar olmadığı takdirde, LeBron'un önümüzdeki birkaç sezonda NBA'de tüm zamanların en skorer oyuncusu olarak zirvede yer alan Kareem'i geride bırakması bekleniyor.



James'in 3.021 sayı önünde olan Kareem, Substack'tan Marc Stein'a, LeBron'un uzun süredir zirvede olan rekorunu kırmasını umduğunu şu şekilde açıkladı:



"Rekoru kıracağını görmek için heyecanlıyım. Ben rekorları kişisel başarılar olarak değil, daha çok insani başarılar olarak görüyorum. Bir kişi daha önce yapılmamış bir şeyi yapabiliyorsa, bunu yapmak için hepimizin şansı var demektir.



Bu bana göre bir umut ve ilham kaynağı... Bir rekor kırıldığında hepimiz kazanmış oluyoruz ve LeBron da benimkini kırarsa, onu desteklemek için yanında olacağım."



İkinci sırada bulunan Karl Malone'dan 1.561 sayı geride olan James, 18 yıllık kariyeri boyunca toplamda 35.367 sayı kaydetmişti.



LeBron, Ocak 2020'de merhum efsane Kobe Bryant'ı geride bırakarak, bu listede üçüncü sıraya yerleşmişti.



