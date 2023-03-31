NBA efsanesi Kareem Abdul-Jabbar, şakayla karışık bir şekilde Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'ye basketbolu üç sayılık atışlarıyla değiştirdiği için tokat atmak istediğini söyledi.



Yakın zamanda Oakland'a yaptığı bir ziyarette Kareem, üç sayılık atışlarıyla basketbol oyununu değiştiren ve tüm pozisyondaki oyuncuları şutör olmaya zorlayan Curry'yi şaka yollu bir şekilde eleştirdi:



"İçinde üç sayı bulunmayan her şeyi unuttular. Bay Area'ya gidip Steph Curry'ye tokadı basmam ve oyunun nasıl oynanacağı konusunda herkesin fikrini değiştirmem gerekiyor."



Tüm zamanların en iyi şutörü olan Warriors yıldızı, takımının altı kez Finallere yükselip bunların dördünde galip gelmesinde öncülük etmişti.





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