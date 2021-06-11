Karatede hedef Tokyo'ya 8 kotayla gitmek

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, AA muhabirine, çalışmaları ve yaklaşan olimpiyat oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.



Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı heyecanla beklediklerini ifade eden Kör, "Tokyo 2020 Kalifikasyon Turnuvası bugün Fransa'nın başkenti Paris'te başlıyor. Orada sporcularımız Dilara Bozan, Eray Şamdan ve Erman Eltemur kota mücadelesi verecek. Halihazırda 5 kotamız var. İnşallah bu kardeşlerimiz de kota alacak. Hedefimiz 8 kota ile Tokyo olimpiyatlarına katılmak." diye konuştu.



- "Merhum başkanımız Esat Delihasan'ın ismini yaşatmak için çalışmalar yapıyoruz"



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle vefat eden Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan'ın hedeflerini gerçekleştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden Mehmet Kör, şunları söyledi:



"Onun adına çeşitli turnuvalar düzenleyeceğiz. Spor salonlarına ismini vermek adına çalışmalarımız devam ediyor. İstanbul Anadolu yakasında yakında açılışını yapılacak olan Naim Süleymanoğlu Spor Lisesi'ndeki bir konferans salonuna başkanımızın ismini vereceğiz. Yine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde değerli başkanımızın anılarını yaşatmak adına spor salonlarına, toplantı salonlarına ismi verilecek. Bu anlamda devletimiz, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın da desteğiyle kampüslerdeki bazı tesislere isminin verilmesi söz konusu."



Kör, Japonya'dan çok sayıda madalya ile döneceklerine inandığını belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Merhum başkanımız Esat Delihasan'ın ideallerinde onun sancağını taşıyarak inşallah hedeflerimizi gerçekleştireceğiz. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda da inanıyoruz, sporcularımız 8'de 8 yaparak ülkemizin şanlı al sancağını dalgalandıracak. Sporcularımızın bu başarısıyla böylece şehit düşmüş merhum başkanımızın emek ve hedeflerini yerine getirmiş olacağız. Teknik ekip, antrenör, hakemler ve tüm federasyon çalışanlarımızla merhum başkanımızın bu emanetini daha ileriye taşıyacağımıza inanıyorum. Fransa'da bulunan Dilara Bozan, Eray Şamdan ve Erman Eltemur kardeşlerimizin de kota almasıyla inşallah 8'de 8 yaparak, Japonya'ya gideceğiz."







