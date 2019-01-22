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Karaman'dan Cihat Arslan'a teşekküre

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak kupadan elenen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Karaman'dan Cihat Arslan'a teşekküre
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22 Ocak 2019 21:32
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş maçında konuk olduğu Akhisarspor ile 0-0 berabere kalarak kupadan elenen Kayserispor'da teknik direktör Hikmet Karaman, maç sonrası basına konuştu.

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, dengeli bir müsabaka oynandığını aktardı.

İlk yarıda kontrollü bir oyun oynandığını dile getiren Karaman, "Maçta zaman zaman tansiyon yükseldi. Tansiyonun düşmesini sağlayan Cihat hocaya teşekkür ederim. Her iki takım adına iyi bir oyun oldu." açıklamasını yaptı.

Karaman, müsabakada fazla forma şansı bulamayan bazı oyuncularını oynatma imkanı yakaladığına işaret ederek, "Uzun süredir sakat olan Hasan Hüseyin Acar'ı oynattık. Henüz 15 yaşındaki Emre Demir oyuna girdi. İkinci yarı ciddi pozisyonlarımız var. Birini değerlendirseydik, maçın gidişatı değişirdi." şeklinde konuştu.

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