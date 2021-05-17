Karagümrük'te 10 ismin sözleşmesi bitiyor

Fatih Karagümrük'te 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Haber; AA
Abone Ol
Karagümrük'te 10 ismin sözleşmesi bitiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2021 14:01
Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te 10 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs itibarıyla sona erecek.

Sezonu 60 puanla 8. sırada tamamlayan Karagümrük'te Artur Sobiech, Emiliano Viviano, Fatih Kuruçuk, Koray Altınay ve Murat Sarıgül'ün sözleşmesi 31 Mayıs'ta bitecek.

Kırmızı-siyahlı takımda bu sezon kiralık olarak oynayan Enzo Roco, Gaston Campi, Jimmy Durmaz, Jeremain Lens ve Kemal Ademi de sözleşmesi sona eren oyuncular arasında yer alıyor.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.