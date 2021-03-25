Karadağ'ı Stevan Jovetic kurtardı!

Karadağ, geriye düştüğü maçta Stevan Jovetic'in 2 golüyle kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Karadağ'ı Stevan Jovetic kurtardı!
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25 Mart 2021 00:42
20222 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Letonya ile Karadağ karşı karşıya geldi. Skonto Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Karadağ, 2-1'lik skorla kazandı.

Letonya, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile öne geçti. Karadağ, 41. dakikada Stevan Jovetic ile bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Stevan Jovetic, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.

Bu sonucun ardından Karadağ, gruba 3 puanla başladı. Letonya ise puanla tanışamadı.

Letonya, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Karadağ ise sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak.



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