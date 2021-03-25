Karadağ'ı Stevan Jovetic kurtardı!

20222 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Letonya ile Karadağ karşı karşıya geldi. Skonto Stadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Karadağ, 2-1'lik skorla kazandı.
Letonya, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile öne geçti. Karadağ, 41. dakikada Stevan Jovetic ile bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Stevan Jovetic, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Karadağ, gruba 3 puanla başladı. Letonya ise puanla tanışamadı.
Letonya, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Karadağ ise sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak.
Letonya, 40. dakikada Janis Ikaunieks ile öne geçti. Karadağ, 41. dakikada Stevan Jovetic ile bu gole cevap verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
Stevan Jovetic, 83. dakikada maçın skorunu belirleyen golü attı.
Bu sonucun ardından Karadağ, gruba 3 puanla başladı. Letonya ise puanla tanışamadı.
Letonya, bir sonraki maçında Hollanda'ya konuk olacak. Karadağ ise sahasında Cebelitarık'ı ağırlayacak.