Kano branşında Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Kano Federasyonu ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu arasında ikili iş birliği protokolüne imza atıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kano branşında Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği protokolü imzalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
31 Ekim 2023 15:53
Türkiye Kano Federasyonu ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak projeler geliştirmek ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen protokole, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Ferhad Aliyev imza attı.

İmza töreninde ayrıca Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Başkanı Vugar Ahmadovda da yer aldı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery