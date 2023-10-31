Kano branşında Türkiye ile Azerbaycan arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye Kano Federasyonu ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu arasında ikili iş birliği protokolü imzalandı.



Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ile Türkiye arasında ortak projeler geliştirmek ve ikili ilişkileri daha da güçlendirmek amacıyla düzenlenen protokole, Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Genel Sekreteri Ferhad Aliyev imza attı.



İmza töreninde ayrıca Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanı Farid Gayibov ile Azerbaycan Kano ve Kürek Federasyonu Başkanı Vugar Ahmadovda da yer aldı.



