GROSICKI VE EŞİNDEN AÇIKLAMA

BEŞİKTAŞ CEPHESİ DE YALANLADI

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ınile ilgilendiği iddia edildi. beİN Sports'un 'Beşiktaş, Kamil Grosicki ile anlaştı' iddiasının ardından arka arkaya açıklamalar geldi.Eşiyle İstanbul'da olan Kamil Grosicki, "İstanbul'da eşimle vakit geçiriyorum, başka bir şey yok" diyerek transfer iddialarının gerçek olmadığını belirtti.Kamil Grosicki'nin eşi Dominika ise sosyal medya hesabından "İstabul, büyük bir duygusallıkla geri döndüğümüz şehir. Güzel insanlar, güzel mimari ve harika yemekleriyle güzel şehir. Birkaç gün iki kişi olarak buradayız." paylaşımını yaptı.Beşiktaş'ın transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları da Kamil Grosicki ile herhangi bir görüşme yapmadıklarını açıkladı.Süper Lig'de 2011-2014 yılları arasında Sivasspor'da forma giyen Kamil Grosicki'nin West Bromwich Albion ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.Leeds United'ın ardından ikinci olarak Premier Lig'e çıkan West Bromwich Albion'a Ocak Hull City'den gelen Kamil Grosicki, 42 lig maçında forma giyerken, 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi. 32 yaşındaki Polonyalı kanat oyuncusu, 73 kez de Polonya Milli Takımı'nda oynadı.Kamil Grosicki'nin paylaşımı