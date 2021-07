Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un sol beki Kaan Kanak, "Çok iyi bir takım olacağız. Eminim, Süper Lig'de adından söz ettirecek, iyi futbol izlettirecek bir Adana Demirspor olacak." dedi.



Kaan Kanak, mavi-lacivertli ekibin Bolu kampında yaptığı açıklamada, takım olarak çok sıkıntı çektiklerini ancak zor günlerin geride kaldığını söyledi.



Sahada önce takım olmak gerektiğini ifade eden Kaan, "Takım olduktan sonra başarıya giden yolda inanmak, mücadele etmek lazım. Sağ olsunlar bütün arkadaşlarım geçen sezon son 12 maç inanılmaz bir karakter ortaya koydu. Asla pes etmediler, çok kritik virajlardan döndük. Sonunda da şampiyonluğu kazandık." diye konuştu.



Kaan, takımda ortamın çok iyi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Her gelen rahatlıkla kaynaşabiliyor, kimse yabancılık çekmiyor. Bu konuda çok avantajlı bir kulübüz. Düzgün arkadaşlardan kurulu bir ekip var, herkes her geleni kucaklıyor. O yüzden takıma olan adaptasyonda sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Tabi 26 yıl sonra bir üst lige çıkıyorsun. Üst ligle alt lig arasında tabii ki fark var. Oyun daha hızlı oynanıyor, daha konsantre olman lazım. Hataya çok fazla yer yok. İyi iletişim halinde olman lazım. Çok kaliteli oyunculardan kurulu bir ekibiz ve çok kaliteli oyuncular da geliyor takımımıza. Çok fazla sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. İyi olacak, iyi şeyler hissediyorum."



"Gelen isimler, şapka çıkarılacak işler yapmışlar"



Yeni transferlerle ilgili de konuşan Kaan, "Gelen isimlerin kariyerlerine baktığınız zaman şapka çıkarılacak işler yapmışlar. Gerçekten büyük futbolcular, biz de tabi onların tecrübelerinden ne alabilirsek almaya çalışacağız. Onların çok büyük katkıları olacak. Biz de Türkler olarak ne açıdan onlara yardımcı olabilirsek elimizden gelen her şeyi yapacağız. Zaten karşılıklı alışverişler iyi olduğu zaman ortaya iyi bir takım çıkacaktır." şeklinde konuştu.



Kaan, Adana Demirspor taraftarının takıma desteğinin önemine değinerek, şunları kaydetti:



"Burada taraftarla oynamak çok farklı bir duygu. Gerçekten ateşleyici bir güç. Stadı dolduruyorlar, geçen sezon bunun eksikliğini çok hissettik. Önümüzdeki sezon bizim için en büyük güç, içeride oynayacağımız maçlarda taraftarımız olacak. Çok ateşli ve sert bir taraftarımız var. Gelen rakiplere sıkıntı yaratacaklar. Gelenlerin Allah yardımcısı olsun. Burada gerçekten çok çalışıyoruz. Çok iyi bir ortam var. Takıma iyi oyuncular katılıyor, eminim yine katılanlar olacaktır. Çok iyi bir takım olacağız. Eminim, Süper Lig'de adından söz ettirecek, iyi futbol izlettirecek bir Adana Demirspor olacak. Başkanımızın da dediği gibi 26 yıl Süper Lig'e çıkmayı beklemiş bir takım var. Sabırlı olmak ve desteklemek lazım. Taraftarımız bundan sonra bize destek olsun. Bu takım daha da iyi yerlere gelecektir. Bundan hiç şüpheleri olmasın."