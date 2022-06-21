İtalya Ligi ekiplerinden Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan ve Mert Müldür, transferin de gözde isimleri oldu. İki milli futbolcu için Fenerbahçe ve Trabzonspor'un adı geçiyor. Sassuolo'nun sportif direktörü Giovanni Rossi, oyuncuların geleceği hakkında konuştu.



KAAN AYHAN VE MERT MÜLDÜR İÇİN AÇIKLAMA



Sabah Gazetesi'ne konuşan Rossi, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iki isim için Türkiye'den transfer tekliflerinin geldiğini dile getirdi.



"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER ALDIK"



Rossi yaptığı açıklamada, "Kaan Ayhan ve Mert Müldür için Türkiye'den çok sayıda teklif aldık. Şu an için gelen her teklifi değerlendiriyoruz" diye konuştu.



TRABZONSPOR'UN GÖZÜ KAAN AYHAN'DA



Bu sezon Şampiyonlar Ligi için play-off maçına çıkacak Trabzonspor, stoper Marlon için görüşme yaptı ve aşama kaydedemedi. Bordo-mavililer, Marlon'un alternatifi olarak Kaan Ayhan'ı düşünüyor.



ROMA HAYALİ SUYA DÜŞMÜŞTÜ



Fortuna Düsseldorf forması giydiği dönemde Roma'ya transfer olmak isteyen futbolcunun bu hayali, Roma'nın ödemenin ertelenmesini talep etmesi sonrası suya düşmüştü. Futbolcu daha sonra 2.75 milyon Euro bedelle Sassuolo'nun yolunu tutmuştu.



Bilindiği üzere Trabzonspor geride bıraktığımız günlerde Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Larsen ve Denswil transferini açıklamıştı. Bordo-mavililer, bu transferle birlikte kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor.



FENERBAHÇE MERT MÜLDÜR'Ü İSTİYOR



Öte yandan Fenerbahçe'nin de Mert Müldür için devreye girdiği gündemde. 23 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunun dışında stoper ve sol bekte de oynayabiliyor.



Türkiye ve Avusturya vatandaşlığı bulunan ve kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran 2024'e kadar devam eden Mert Müldür'e Transfermarkt verilerine göre; 7 milyon Euro değer biçiliyor.





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