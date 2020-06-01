Juventus ve Inter, 'Türk cevheri' istiyor!

MİLLİ TAKIM İÇİN BASKI

ekiplerinden'in U19 takımında oynayan gurbetçi oyuncuiçin dev kulüpler sıraya girdi.Alman basınında yer alan bilgilere göre, Serie A devleri Juventus ile Inter, 18 yaşımdaki futbolcu için temaslara başladı.Bu sezon U19 takımındavegenç oyuncunun birçok Avrupa takımı tarafından takip edildiği ve Almanya'dan Stuttgart ile Hollanda'dan Feyenoord'un da istekli olduğu kaydedildi.Henüz milli takım tercihi yapmadığı belirtilen ve Almanya'nın da kendilerinde oynaması için yoğun baskı yaptığı oyuncunun Türkiye'de oynamayı istediği belirtiliyor.1.88 boyundaki sağ ayaklı forvet, hücumda sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.