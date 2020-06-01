Juventus ve Inter, "Türk cevheri" istiyor!

Werder Bremen'in U19 takımında harika bir performans gösteren gurbetçi oyuncu Eren Dinkçi'nin peşinde Juventus ile Inter'in olduğu kaydedildi. Genç oyuncu, önümüzdeki sezon Merih Demiral ile birlikte Juventus formasını terletebilir.

Haber; Sporx.com dış haberler
Juventus ve Inter, 'Türk cevheri' istiyor!
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01 Haziran 2020 20:34
Almanya Ligi Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in U19 takımında oynayan gurbetçi oyuncu Eren Dinkçi için dev kulüpler sıraya girdi.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Serie A devleri Juventus ile Inter, 18 yaşımdaki futbolcu için temaslara başladı.

Bu sezon U19 takımında 23 maçta 24 gol atan ve 12 de asist yapan genç oyuncunun birçok Avrupa takımı tarafından takip edildiği ve Almanya'dan Stuttgart ile Hollanda'dan Feyenoord'un da istekli olduğu kaydedildi.

MİLLİ TAKIM İÇİN BASKI

Henüz milli takım tercihi yapmadığı belirtilen ve Almanya'nın da kendilerinde oynaması için yoğun baskı yaptığı oyuncunun Türkiye'de oynamayı istediği belirtiliyor.

1.88 boyundaki sağ ayaklı forvet, hücumda sol ve sağ kanatta da görev alabiliyor.

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