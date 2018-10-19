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Juventus, Rashford'un peşine düştü!

Serie A'da şampiyonluklara ambargo koyan Juventus, Manchester United'ın genç yıldızı Marcus Rashford için 65 milyon euroyu gözden çıkarttı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Juventus, Rashford'un peşine düştü!
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19 Ekim 2018 16:56
Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan Juventus, bir yandan transferde de en güçlüsü olmaya çalışıyor. İtalyan ekibinin Manchester United'ın 20 yaşındaki futbolcusu Marcus Rashford ile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.

İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'de forma giymekte zorlanan Rashford için Juventus'un 65 milyon euro teklif edeceği kaydedildi.

Henüz 18 yaşında Manchester United ilk 11'inde oynamaya başlayan Rashford, United'da 52 maçta 13 gol kaydetmeyi başardı. 29 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldız, burada da 6 gol attı.

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