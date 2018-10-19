Bu sezon oynadığı tüm maçları kazanan, bir yandan transferde de en güçlüsü olmaya çalışıyor. İtalyan ekibininın 20 yaşındaki futbolcusuile ciddi şekilde ilgilendiği belirtildi.İngiliz The Sun gazetesinin iddiasına göre bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ilk 11'de forma giymekte zorlanan Rashford için Juventus'unteklif edeceği kaydedildi.Henüz 18 yaşında Manchester United ilk 11'inde oynamaya başlayan Rashford, United'da 52 maçta 13 gol kaydetmeyi başardı. 29 kez İngiltere Milli Takımı'nda forma giyen genç yıldız, burada da 6 gol attı.