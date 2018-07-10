AGNELLI, RONALDO'NUN YANINA UÇTU

İtalya Serie A takımlarından Juventus'un CEO'su Beppe Marotta geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte basın tarafından Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun Torino ekibine transferi üzerine soru yağmuruna tutuldu.Bu sorular karşısında yüzündeki gülümsemeyi saklayamayan Marotta, "İlerde göreceğiz" şeklinde konuştu. Marotta'nın bu cevabı Juventus taraftarını büyük heyecana soktu.Cristian Ronaldo transferinde şu ana kadar resmi olan herhangi bir açıklama veya hamle olmadı ancak Portekizli yıldız için bütün yollar Torino'ya çıkıyor. Ronaldo'nun transferi daha henüz bilinmeyen çeşitli faktörler ve pürüzlerden dolayı ertelendiği söylenirken fiyat konsunda anlaşmazlıkların transferdeki en büyük engel olduğu kaydedildi.Kulislerde Ronaldo'nun Real Madrid'e transferi için çeşitli söylentiler yayılmaya devam ederken Juventus kulübünün başkanı Andrea Agnelli'nin Pisa havaalanında görüntülenmesi dedikoduları başka bir noktaya sürükledi.Yaz tatilini İtalya'nın ünlü deniz kıyısı kasabası Forte dei Marmi'de yapan Juventus Başkanı, bu kasabaya en yakın havalimanı olan Pisa havaalanında görüntülendi. Agnelli'nin nereye uçtuğu tam olarak bilinmezken, birçok kaynak tarafından Yunanistan'da tatilin yapan Cristiano Ronaldo'nun yanına uçtuğu iddaa edildi. Bu uçuşunun Real Madrid ile Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes'in toplantısıyla aynı gün de olması herkesi bir beklenti içine soktu.