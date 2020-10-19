Julian Nagelsmann: 'Başakşehir değişik işler yapıyor'

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'in Leipzig ile oynayacağı karşılaşma öncesinde, Alman ekibinin kalecisi Peter Gulacsi ve teknik direktör Julian Nagelsmann açıklamalarda bulundu.



"BAŞAKŞEHİR MAÇINDA FAVORİ..."



30 yaşındaki Macar kaleci Peter Gulacsi "Şampiyonlar Ligi'nde yeniden yer aldığımız için mutluyuz. Geçen sezona göre daha zor bir grupta yer alıyoruz ama gruptan çıkmak istiyoruz. Başakşehir maçı çok önemli, iyi başlamak istiyoruz. Başakşehir'in bu seviyelerde oynamış çok oyuncusu var. Favori olup olmadığımızı uzmanlara bırakıyoruz." dedi.



"SORLOTH'UN DURUMUNA BAKACAĞIZ"



Teknik direktör Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth'u 11'e yazıp yazmayacağıyla ilgili soruya "Alexander Sörloth, bizimle çok az idman yaptı. Tam başladı, sonrasında Norveç Milli Takımı'na gitti. Maç öncesi durumuna bakacağız ve Sörloth ile ilgili kararını vereceğiz. Takımdaki durumu değerlendireceğiz ve kimin oynayacağına karar vereceğiz. Başakşehir'e karşı bizi ne bekliyor, hafta sonu bizi ne bekliyor, bunlara bakacağız." diyerek yanıt verdi.



"BAŞAKŞEHİR'İ YENMEK İSTİYORUZ"



Başakşehir maçı hakkında konuşan 33 yaşındaki genç teknik adam "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Bu nedenle maç maç ilerleyeceğiz. Geçen seneye göre daha zor bir grupta yer alıyoruz. Sakatlıklar yaşamazsak, gruptan çıkabiliriz. Bu zamana kadar iyi maçlar oynadık, takımın kazanma isteğinden memnunum. Başakşehir'i de yenmek istiyoruz." diye konuştu



"BAŞAKŞEHİR DEĞİŞİKİK İŞLER YAPIYOR"



Başakşehir ile ilgili sözlerine devam eden Julian Nagelsmann "Başakşehir'e karşı daha önce oynadım ve iki zor maçtı. Kadroları değişti. Hak ederek şampiyon oldular. Demba Ba'yı Hoffenheim zamanından tanıyorum, çok tecrübeli bir isim. Bize karşı çok motive başlayacaklardır. Şu an iyi bir zamanda, ilk maçlarını kazandılar. Ligde de değişik oynadılar, geride kaldılar. Ancak bu maçta sadece beklemeyeceklerdir. Farklı şeyler yapıyorlar, sahada tehlikeli olabiliyorlar. Maç esnasında düşündükleri gibi oynuyorlar. Savunmada boşluklar vermememiz lazım." ifadelerini kullandı.



