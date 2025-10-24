Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddettiğine yönelik iddiaları yalanladı.
"HAYAL ÜRÜNÜ VARSAYIMLAR"
Hidalgo, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Julian'ın Atletico'nun yenileme teklifini reddettiği yönündeki hiçbir şey gerçek değil. Bunlar sadece hayal ürünü varsayımlar."
Julian Alvarez'in menajerinden transfer iddialarına yanıt!
Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'in yeni sözleşme teklifini reddettiği iddialarını yalanlayarak, "Bunlar tamamen hayal ürünü" dedi.
Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddettiğine yönelik iddiaları yalanladı.
