24 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
1-0
24 Ekim
Karagümrük-Kayserispor
20:00
24 Ekim
Erzurumspor-Ümraniye
2-0
24 Ekim
Sivasspor-Hatayspor
20:00
24 Ekim
Werder Bremen-Union Berlin
21:30
24 Ekim
Leeds United-West Ham United
22:00
24 Ekim
Real Sociedad-Sevilla
22:00
24 Ekim
AC Milan-Pisa
21:45
24 Ekim
Paris FC-Nantes
21:45
24 Ekim
SC Heerenveen-NAC Breda
21:00

Julian Alvarez'in menajerinden transfer iddialarına yanıt!

Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'in yeni sözleşme teklifini reddettiği iddialarını yalanlayarak, "Bunlar tamamen hayal ürünü" dedi.

calendar 24 Ekim 2025 17:32
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Julian Alvarez'in menajerinden transfer iddialarına yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Julian Alvarez'in menajeri Fernando Hidalgo, Arjantinli futbolcunun Atletico Madrid'in sözleşme yenileme teklifini reddettiğine yönelik iddiaları yalanladı.

"HAYAL ÜRÜNÜ VARSAYIMLAR"

Hidalgo, basında yer alan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Julian'ın Atletico'nun yenileme teklifini reddettiği yönündeki hiçbir şey gerçek değil. Bunlar sadece hayal ürünü varsayımlar."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
