Jovana Stevanovic Eczacıbaşı Dynavit'te!

Eczacıbaşı Dynavit, Sırp voleybolcu Jovana Stevanovic'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
Abone Ol
Jovana Stevanovic Eczacıbaşı Dynavit'te!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Haziran 2023 16:16
Son güncelleme 02 Haziran 2023 16:18
Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, Sırp oyuncu Jovana Stevanovic'i kadrosuna dahil etti.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Üst düzey maçları oynamayı bilen ve oldukça tecrübeli üst düzey bir oyuncu olan Jovana Stevanovic'i yeni sezon kadromuza dahil ettik. Jovana'nın takımımıza bu yönleriyle fazlasıyla katkı vereceğini düşünüyoruz." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Stevanovic ise Eczacıbaşı Dynavit'te yeni bir maceraya çıkacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Önemli bir geçmişe sahip olan bu büyük kulübün bir parçası olmak için çok istekliyim. Tüm kupaları kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bu benim tutkum ve kulübün de aynı şeyi istediğini biliyorum. Umarım bunu birlikte yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

1992 doğumlu Sırbistan Milli Takımı oyuncusu Jovana Stevanovic, daha önce Kızılyıldız, Pomi Casalmaggiore, Savino Del Bene Scandicci, Unet E-Work Busto Arsizio ve Vero Voley Milano takımlarında oynadı. 

 
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery