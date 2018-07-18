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Josue Akhisarspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı

Son olarak ülkemizde Osmanlıspor'da forma giyen Josue, Akhisarspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

Kaynak: DHA
Josue Akhisarspor ile iki yıllık sözleşme imzaladı
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18 Temmuz 2018 17:51
Yeni sezonda ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Josue ile iki yıllık sözleşme imzaladıç

Futbola Porto'da başlayan 27 yaşındaki oyuncu 2014-2015 sezonunda Bursaspor'a transfer olarak ülkemizde futbol oynamaya başladı. Josue 2015-2016'nın devre arasında Braga'ya döndü ancak ertesi sezon Galatasaray'a imza attı.

Sarı kırmızılılarda 25 maça çıkan Portekizli 2 gol attı. Josue geçen sezonu ise Osmanlispor'da geçirdi.

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