Joselu: "Durmaya hiç niyetim yok"

Real Madrid'in Espanyol'dan kiraladığı Joselu, geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Joselu: 'Durmaya hiç niyetim yok'
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09 Nisan 2024 17:23
Real Madrid'in Espanyol'dan kiraladığı Joselu, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Joselu yaptığı açıklamada, "Fiziksel olarak kariyerimin en iyi durumundayım. 34 yaşındayım ama be öyle hissetmiyorum." dedi.

Durmaya niyetinin olmadığını söyleyen İspanyol forvet, "Real Madrid'e 33-34 yaşında transfer olmak ve oynamak kolay değil. Durmaya hiç niyetim yok." ifadelerini kullandı.

REAL İSTERSE SATIN ALABİLİR

Real Madrid'in oyuncuyu 1,5 milyon euroya satın alma opsiyonu var. İspanyol devi 34 yaşındaki oyuncuyla ilgili kararını henüz vermedi.

Bu sezon Real ile tüm kulvarlarda 39 maça çıkan Joselu, 13 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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