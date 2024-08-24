Jose Mourinho'dan Samet Akaydin kararı

Fenerbahçe'de ismi transferle anılan Samet Akaydin için teknik direktör Jose Mourinho harekete geçti.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Teknik adam Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor.
Portekizli hocanın Samet ile görüşerek ona gelecek maçlarda şans vereceğini söylediği belirtildi.
TALİPLERİ MEVCUT
Milli oyuncu Samet Akaydin'a son olarak Ligue 1 ekibi Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.
SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Teknik adam Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor.
Portekizli hocanın Samet ile görüşerek ona gelecek maçlarda şans vereceğini söylediği belirtildi.
TALİPLERİ MEVCUT
Milli oyuncu Samet Akaydin'a son olarak Ligue 1 ekibi Nice'in talip olduğu öğrenilmişti.
SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK
Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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