Jose Mourinho'dan Samet Akaydin kararı

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho'dan Samet Akaydin kararı
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24 Ağustos 2024 15:06
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Fenerbahçe'de ismi transferle anılan Samet Akaydin için teknik direktör Jose Mourinho harekete geçti.

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Teknik adam Jose Mourinho, Samet Akaydin'ın takımda kalmasını istiyor.

Portekizli hocanın Samet ile görüşerek ona gelecek maçlarda şans vereceğini söylediği belirtildi.

TALİPLERİ MEVCUT 

Milli oyuncu Samet Akaydin'a son olarak Ligue 1 ekibi Nice'in talip olduğu öğrenilmişti. 

SÖZLEŞMESİ 2026'YA DEK

Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro 30 yaşındaki Samet Akaydin'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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