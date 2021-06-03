Jose Mourinho'dan Real Madrid'e ret!

Real Madrid, Carlos Ancelotti ile sözleşme imzalamadan önce Jose Mourinho ile temasa geçerek nabız yokladı.



The Telegraph'ta yer alan habere göre; sezon ortasında Tottenham ile yollarını ayıran Jose Mourinho, yeni bir futbol yapılanmasına giden Roma'nın önümüzdeki sezondan itibaren teknik direktörlüğü görevine getirilmişti.



Zinedine Zidane'ın sitemkar veda mektubuyla birlikte görevi bırakmasının ardından güvenilir bir 'liman' arayan Real Madrid Başkanı Florentino Perez, eski teknik direktörü Jose Mourinho'ya teklif yaptı.



MOURINHO, FLORENTINO'YU GERİ ÇEVİRDİ



58 yaşındaki Portekiz teknik adam, Roma ile yaptığı sözleşmeye bağlı kalacağını belirterek Florentino Perez'i geri çevirdi.



Florentino Perez de ret cevabı almasının ardından rotasını Everton'da çalışan eski teknik direktörü Carlo Ancelotti'ye çevirerek sözleşme imzaladı.



Jose Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'de görev almıştı.







