Jose Mourinho çok istiyor: Marcel Sabitzer!

Tottenham Menajeri Jose Mourinho, RB Leipzig ile sözleşme yenilemeyen ve kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Marcel Sabitzer'e kanca attı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jose Mourinho çok istiyor: Marcel Sabitzer!
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14 Ocak 2021 20:17
Tottenham, RB Leipzip ile sözleşme yapmaya yanaşmayan Marcel Sabitzer'e kanca attı.

Kulübüyle sözleşmesi 2022 yazında sona erecek olan takım kaptanı Sabitzer, yeni bir macera aradığını belirterek kulüpten gelen sözleşme yenileme teklifini geri çevirdi. 26 yaşındaki Avusturyalı yıldız ile Arsenal ve Tottenham ilgilendiği ancak Jose Mourinho'nun yoğun isteği nedeniyle Kuzey Londra'nın mavi yakasının bir adım daha önde olduğu kaydedildi.

2015 yazında 2 milyon euro bonservis bedeliyle RB Leipzig'e transfer olan merkez orta saha oyuncusu Marcel Sabitzer, bu sezon 18 resmi maçta 3 gol atıp 3 asist yaptı.

 



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