Jorge Jesus'tan maç sonunda anında tedavi

Kadıköy'de alınan 3-0'lık Galatasaray mağlubiyetinin ardından düşünceli olduğu gözlenen Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan flaş hamle geldi.Portekizli teknik adam, 90 dakika sonrası saha ortasında Fenerbahçeli futbolcular ile kısa bir toplantı yaptı. Mert Hakan Yandaş'ın liderliğinde toplanan oyuncular, birbirlerini teselli etmeye çalıştı.Mert Hakan ve Portekizli teknik adam kimsenin içeri girmesini istemedi. Hemen ardından saha ortasında kenetlenen sarı-lacivertlilerde deneyimli teknik adam, futbolcularını motive etti, kalan haftalardan bahsederek alkışladı.