Jordan, rahatça alışveriş yapabilmek için bir bakkalla anlaşmış!

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, geçmişte alışveriş yapabilmek için bir bakkalla kapanış saatinden sonra özel bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı.



"The Last Dance" belgeselinde yer alan anlatılar, Jordan'ın en verimli döneminde ne kadar büyük bir yıldız olduğunu kanıtlıyor. Eşsiz şöhretinin sonuçlarından biri, ilgi görmeden halkın arasına karışamamasıydı.



Bu bağlamda, Jordan'ın Bulls takım arkadaşlarından biri olan Brad Sellers, kısa süre önce MJ'nin lokal bakkallarla nasıl özel bir anlaşma yaptığını, böylece kapanış saatinden sonra, başka kimsenin olmadığı zamanlarda alışveriş yapabildiğini paylaştı:



"MJ'in ilk birkaç bölümde çamaşır yıkadığını, taşra tarafını gösterdiğini ve sıradan bir adam gibi yaşadığını izlediniz. Ama basketbolda zamanla daha da büyüdükten sonra, artık dışarı çıkamayacağı bir noktaya gelmişti. Bir gün ona 'Hey, M, nasıl yemek yiyebiliyorsun?' diye sorduğumu hatırlıyorum.



"Bana kapanmadan yaklaşık 15 dakika önce Jewel-Osco'yu (bir bakkal zinciri) aradığını ve geleceğini haber verdiğini söyledi. Daha sonra alışveriş yapmasına izin vermek için açık kalıyorlardı."



Sellers, Jordan'ın çabalarından ötürü personeli iyi telafi ettiğini ve oldukça cömertçe bahşişler bıraktığını da ekledi:



"Yılda 30 milyon dolar kazanmıyordu; eminim o zamanlar bir milyondan az kazanıyordu. Ama o zaman bu çok paraydı ve insanlara iyi para verdiğinden emin olurdu."



