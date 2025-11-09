09 Kasım
Kocaelispor-Galatasaray
17:00
09 Kasım
Fenerbahçe-Kayserispor
20:00
09 Kasım
Samsunspor-Eyüpspor
20:00
09 Kasım
Lorient-Toulouse
17:00
09 Kasım
Atalanta-Sassuolo
14:30
09 Kasım
Bologna-SSC Napoli
17:00
09 Kasım
Genoa-Fiorentina
17:00
09 Kasım
Roma-Udinese
20:00
09 Kasım
Inter-Lazio
22:45
09 Kasım
Karagümrük-Konyaspor
14:30
09 Kasım
Angers-Auxerre
19:15
09 Kasım
Celta Vigo-Barcelona
23:00
09 Kasım
Strasbourg-Lille
19:15
09 Kasım
Lyon-PSG
22:45
09 Kasım
FC Utrecht-Ajax
14:15
09 Kasım
NEC Nijmegen-FC Groningen
16:30
09 Kasım
Alkmaar-PSV Eindhoven
18:45
09 Kasım
Metz-Nice
19:15
09 Kasım
Rayo Vallecano-Real Madrid
18:15
09 Kasım
Mallorca-Getafe
20:30
09 Kasım
Valencia-Real Betis
20:30
09 Kasım
Athletic Bilbao-Real Oviedo
16:00
09 Kasım
M.City-Liverpool
19:30
09 Kasım
N. Forest-Leeds United
17:00
09 Kasım
C.Palace-Brighton
17:00
09 Kasım
Brentford-Newcastle
17:00
09 Kasım
Aston Villa-Bournemouth
17:00
09 Kasım
E. Frankfurt-Mainz 05
21:30
09 Kasım
VfB Stuttgart-Augsburg
19:30
09 Kasım
Freiburg-St. Pauli
17:30
09 Kasım
Arca Çorum FK-Iğdır FK
19:00
09 Kasım
Pendikspor-Ümraniye
16:00
09 Kasım
Erzurumspor-Esenler Erokspor
13:30
09 Kasım
A.Demirspor-Keçiörengücü
13:30
09 Kasım
Go Ahead Eagles-Feyenoord
22:00

Jokic'ten "triple-double" şov! Nuggets seriyi 4 maça çıkardı

NBA'de Nikola Jokic'in 32 sayı, 14 ribaunt ve 14 asistlik performansıyla parlayan Denver Nuggets, Indiana Pacers'ı 117-100 mağlup etti. Atlanta Hawks, Lakers'ın galibiyet serisine son verirken; Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde kazandı.

calendar 09 Kasım 2025 10:52
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
Jokic'ten 'triple-double' şov! Nuggets seriyi 4 maça çıkardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



NBA'de Denver Nuggets, all-star oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı karşılaşmada Indiana Pacers'ı 117-100 yendi.
 
Batı Konferansı üçüncüsü Nuggets, Ball Arena'da ağırladığı Pacers'ı Jokic'in 32 sayı, 14 ribaunt, 14 asistlik performansıyla mağlup ederek üst üste 4 olmak üzere 7. galibiyetini aldı.
 
Jokic'in 9 maçta 6. kez "triple-double" yaptığı Nuggets'ta Tim Hardaway Jr 17 ve Peyton Watson 16 sayı kaydetti.
 
Peş peşe 3, sezonun 8. yenilgisini yaşayan Doğu Konferansı 14'üncüsü Pacers'ta ise Aaron Nesmith 25 ve Andrew Nembhard 22 sayı attı.
 
 
HAWKS, LAKERS'IN GALİBİYET SERİSİNİ BİTİRDİ
 
Atlanta Hawks, State Farm Arena'da ağırladığı Los Angeles Lakers'ı 122-102 yenerek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.
 
Beşinci galibiyetini elde eden Doğu Konferansı 9'uncusu Hawks'ta Mouhamed Gueye 21 ve Zaccharie Risacher 19 sayı buldu.
 
Batı Konferansı'nda 4. basamakta yer alan Lakers'ta Luka Doncic'in 22 sayı, 11 asist ve Jarred Vanderbilt'in 12 sayı, 18 ribauntluk katkısı, sezonun üçüncü mağlubiyetini engelleyemedi.
 
76ERS EVİNDE KAZANDI
 
Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Xfinity Mobile Arena'da konuk ettiği Toronto Raptors'ı 130-120'lik skorla geçti.
 
Doğu Konferansı'nda 6 galibiyetle üçüncü sırada bulunan 76ers'ta Tyrese Maxey 31 ve Joel Embiid 29 sayıyla oynadı. Trendon Watford'ın 20 sayı, 17 ribaunt, 10 asitle "triple-double" yaptığı ev sahibi ekipte Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika sahada kalarak 2 ribaunt, 1 blok üretti.
 
Immanuel Quickley ve RJ Barrett'ın 22'şer sayısı, Doğu Konferansı 8'incisi Raptors'ın 5. yenilgisini önleyemedi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
5 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
12 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.