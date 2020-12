John Wall - Russell Westbrook takasının detayları!

Washington Wizards yaptığı açıklamada, John Wall'u ve gelecekteki bir ilk tur Draft hakkını, Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook için takas ettiğini duyurdu.



The Athletic'ten Shams Charania'nın bildirdiğine göre, seçim 2023'te lotarya (ilk 14 sıra) korumalı, 2024'te ilk 12 sıra korumalı, 2025'te ilk 10 sıra korumalı, 2026'da ise ilk 8 sıra korumalı ve o noktadan sonra da iki adet ikinci tur Draft hakkına dönüşüyor.



Wizards genel menajeri Tommy Sheppard, yaptığı açıklamada, "Russell'ın kalibresinde ve karakterinde bir oyuncu edinme fırsatına sahip olmak, ekibimizin hem yakın hem de uzun vadeli geleceğine bakarken gözden kaçamayacağımız bir şeydi. Bununla birlikte, takım tarihinin en büyük oyuncularından biri olan John ile yolları ayırma kararı ise son derece zordu. Organizasyonumuz ve topluluğumuz için ne ifade ettiği ölçülemez ve unutulmayacak." şeklinde konuştu.



Her iki oyuncunun da bu ölü sezonda takas talep ettiği iddia edilmişti.



SON SÖZÜ LEONSIS SÖYLEMİŞ!



ESPN'den Adrian Wojnarowski, Sheppard ve Rockets yöneticisi Rafael Stone'un, iki tarafın haftalarca muhtemel bir anlaşma hakkında görüşmemesinin ardından, Çarşamba günü öğleden sonra birkaç saat içinde bir anlaşmaya vardıklarını bildirdi.



Wizards GM'i, daha önce Wall'u takaslamak için "planları olmadığını" söylemiş olsa da, ancak son sözü takım sahibi Ted Leonsis'in söylediğini bildirildi.



The Athletic'ten David Aldridge'e konuşan bir kaynak, "Günün sonunda, bu Ted'in emriydi" şeklinde konuştu.



KONTRATLARI NEREDEYSE AYNI!



Wall, bu sezon 41.3 milyon dolar ve ertesi yıl 44.3 milyon dolar kazanacak. 2022-23 sezonu için de ayrıca 47.4 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



Aralık 2018'den beri bir NBA maçında oynamamış olan Wall, Wizards tarihinin asist ve top çalma kategorisinde tüm zamanların lideri olarak yer alıyor.



Westbrook'un ise bu yaklaşan sezonda 41.4 milyon dolar ve 2021-22 sezonunda 44.2 milyon dolar alacağı bulunuyor. Ayrıca 2022-23 sezonu için de 47.1 milyon dolarlık bir oyuncu opsiyonuna sahip.



RUSS, BROOKS İLE YENİDEN BİR ARADA!



Ülkenin başkentine taşınması, Russ'ı Oklahoma City Thunder'dan eski başantrenörü Scott Brooks ile yeniden bir araya getirmiş oldu.



Brooks, yaptığı açıklamada, "Russell'ın sahadaki başarıları ve onurları kendi adına konuşuyor, ancak onu gerçekten eşsiz bir oyuncu olarak diğerlerinden ayıran şey, dürtüsü ve kazanma arzusudur." ifadelerini kullandı.



Westbrook, Houston'daki tek sezonunda 27.2 sayı, 7.9 ribaund ve 7.0 asist ortalamalarla oynamıştı.