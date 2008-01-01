Joe Harris, kişisel bir mesele sebebiyle bubble'ı terk etti

Brooklyn Nets, Joe Harris'in tıbbi olmayan kişisel bir mesele nedeniyle NBA'in Orlando kampüsünden ayrıldığını açıkladı.



Nets, Harris'in aniden ayrılmasıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi, ancak "bilgi elde edildikçe" potansiyel dönüşü hakkında bir güncelleme yapacak.



Brooklyn, dün akşamki 104-99'luk Toronto Raptors mağlubiyetinin ardından, ilk tur playoff serisinde 0-2 geride yer alıyor. Harris, 19 sayı, altı ribaund ve iki asist kaydettiği Pazartesi günkü güçlü 1. maç performansını, 2. maçta 14 sayı ve 15 ribaund ile izlemişti.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Nets'in, Harris'in bu playofflarda yeniden görünmesi için, Raptors karşısında seriyi en az altı maça uzatması gerekiyor. Lig muhtemelen 28 yaşındaki oyuncunun Orlando'ya döndükten sonra dört ila 10 gün arasında karantina almasını gerektirecek. Gerekirse 6. oyun 27 Ağustos'ta, 7. Oyun ise 29 Ağustos'ta yapılacak.



Brooklyn, sakatlıkları nedeniyle bubble'da takıma katılmayan Kyrie Irving ve Kevin Durant de dahil olmak üzere playofflarda birkaç önemli oyuncudan yoksun olarak yer alıyor. Spencer Dinwiddie ve DeAndre Jordan da bu yazın başında KOVID-19 için pozitif test sonucu aldıktan sonra, bubble'a katılmamışlardı.



Hazırlık maçlarından kısa bir süre önce yedek oyuncu olarak alınan veteran guard Jamal Crawford da, şu anda bir hamstring gerginliği sakatlığının ortasında.



