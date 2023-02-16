Joao Pedro, bu kez risk almıyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Joao Pedro, iyileşme sürecinde acele etmek istemiyor.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Joao Pedro, bu kez risk almıyor
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16 Şubat 2023 08:19
Fenerbahçe'de son dönemde tüm sakatlar iyileşti ve takıma katıldı. Bu durum teknik heyete üst üste oynanacak zorlu maçlar öncesinde rahat bir nefes aldırdı.

Kariyeri boyunca çok ciddi sakatlık yaşamayan Joao Pedro, sarı-lacivertli forma altında iki önemli sakatlık geçirdi. Sezon başında yaşadığı sakatlığın ardından iyileşen golcü oyuncu ardından hazırlık maçında sezonu kapama tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

TEMASTAN KAÇINIYOR

Büyük ümitlerle gelen ancak sakatlıklar sebebiyle kapasitesini gösteremeyen Joao Pedro kalan haftalara kontrollü hazırlanıyor. Takımla çalışmalar yapan deneyimli futbolcudan fiziksel temaslardan kaçınması istendi. Joao Pedro'nun kademeli olarak temposunu artıracağı ifade edildi.

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