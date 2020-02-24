Joao Mario'dan Inter günlerine sitem!

Inter'in 2016 yılında 40 milyon euro'ya kadrosuna kattığı ancak neredeyse hiç verim alamadan kiraladığı Joao Mario ülkesinde itiraflarda bulundu.A Bola'ya konuşan Joao Mario, Inter'e transfer olduğu dönemlerde İtalya'da son derece sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyerek, "Sadece Icardi ile birlikteydim. Beni idmanlara almama, hazırlık maçlarında oynatmama kararlarını hiç anlamadım." sözlerini kullandı.Joaro Mario, Inter'e geldiği para nedeniyle bile kendisine şans verilmesi gerektiğini söylerken, "Büyük sorumluluk altında 40 milyon euro ödenerek İtalya'ya gittim. Bir kulüp bir oyuncuya 40 milyon euro ödeyip B Takımla idmana çıkartıyorsa sorun var demektir." diye konuştu.Portekizli oyuncu Inter'e gittiği dönemin kulüp içi yanlışları nedeniyle yanlış zamana denk geldiğini söyleyerek, "Çok fazla değişen kararlari plansızlıklar ve çok kötü hazırlanılmış bir döneme denk geldim. Saha dışında, saha içinde olandan daha çok şey olduğu için üzgünüm" ifadelerini sarf etti.27 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Mario, 40 milyon euro'ya Inter'e transfer olduktan sonra West Ham ve Lokomotiv Moskova'ya kiralandı.