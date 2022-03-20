Joao Figueiredo: "Galatasaray'ı yendiğimiz için mutluyuz"

Gaziantep'te Joao Figueiredo karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

Haber; Sporx.com
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Joao Figueiredo: 'Galatasaray'ı yendiğimiz için mutluyuz'
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20 Mart 2022 18:31
Alexandru Maxim'in 1 gol ve 2 asistle damgasını vurduğu maçta Gaziantep FK, Galatasaray'ı 3-1'lik skorla mağlup etti.

Ev sahibinde Joao Figueiredo karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu

Joao Figueiredo, "Gol attığım için iyi hissediyorum. Golden daha önemlisi kazanmak. Puanlara ihtiyacımız vardı. Kazandığımız için mutluyuz. Maxim ile oynamak çok güzel. İyi ve zeki oyuncularla oynamak size kolaylık sağlar. Ben de ondan yararlanıyorum" dedi.

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