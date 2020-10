Joachim Löw: 'Fenerbahçe her zaman kalbimde'

Almanya Milli Takım Teknik Direktörü Joachim Löw, A Milli Takımımız ile oynayacakları maç öncesi açıklamada bulundu.



Joachim Löw, "Türkiye'de her zaman güzel anılarım var. Güzel zamanlar geçirdim. Genç bir teknik direktör olarak Türkiye'de görev yapmıştım. Futbolda ileride ne olur bilinmez ama Türkiye'yi seviyorum. Türkiye her zaman kalbimde ve aklımda. " dedi.



Alman teknik adam, "Bilhassa Fenerbahçe her zaman kalbimde. Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman ayrı bir yeri var." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



Löw, 1998/99 sezonunda Fenerbahçe teknik direktörlüğü yapmış ve 38 maçta 2.05 puan ortalamasıyla sezonu 2. sırada bitirmişti.



WERNER'İN DURUMU



Löw açıklamasında koronavirüs olma ihtimali bulunan Timo Werner'in grip benzeri semptomlar gösterdiği için Millilerimize karşı kadroda olup olmayacağına maç saatinde karar verileceğini açıkladı.



"TÜRKİYE GİBİ MAÇLAR BUNUN İÇİN"



" Türkiye ile oynayacağımız gibi maçlar en iyi 11'i belirlemek için var. Şu anda kadromuzda kulüp takımlarında uzun süredir oynamayanlar var. Formayı alanlar kendilerini çok iyi göstermesi gerekiyor."



"EĞER YAPABİLİRSEK HERKESİ YENERİ"



"Eylül'deki maçlarda sonuç alamadık ama takımın bir çok noktasında memnun kaldığım şeyler vardı. Oyun kontrolü, organizasyon, verimlilik gibi unsurları 90 dakika yerine getirebilmeliyiz. Eğer yapabilirsek dünya üzerindeki tüm takımları yenebiliriz"