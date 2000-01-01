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Jefferson, "Kyrie'nin top hakimiyeti, NBA tarihinin en iyisi!"

Eski New Jersey Nets oyuncusu Richard Jefferson, şu anki Nets süperstarı Kyrie Irving'in, tüm zamanların en iyi top hakimiyetine sahip olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Eski New Jersey Nets oyuncusu Richard Jefferson, şu anki Nets süperstarı Kyrie Irving'in, tüm zamanların en iyi top hakimiyetine sahip olduğunu söyledi.

Jefferson, Irving ile Cleveland Cavaliers'da beraber oynamıştı. İkili 2016'da birlikte bir şampiyonluk kazanmıştı ve Jefferson, Kyrie'nin top hakimiyeti için, şu tweet'te büyük övgüde bulundu:

"Bu Allen Iverson, Rafer Alston, Isiah Thomas, Chris Paul ve Tim Hardaway gibi adamlara saygısızlık olmasın, ancak Kyrie, tüm zamanların en iyi NBA top hakimiyetine sahip. NET."

Nets yıldızının, NBA'de sayısız elit savunmacıyı yıllar boyunca crossover ve ani yön değiştirme hareketleri ile yerlere düşürdüğü biliniyor.

Nets taraftarları bu sezon Irving'i sadece 20 maç izleyebilmişlerdi. All-Star oyuncu, sezon sırasında ciddi bir sağ omuz sakatlığı ile uğraşmıştı ve sonunda da ameliyat olmayı seçmişti.


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