Jeanie Buss, Luke Walton'ın sonuna kadar arkasında!

Ocak ayında Lakers sahibi Jeanie Buss'ın, Los Angeles Lakers'ın 2018-19 sezonu için takımın koç olarak David Fizdale'ye olan ilgisinin raporları arasında baş antrenör olarak kalması için Luke Walton'ı desteklediği ortaya çıktı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, "Bildiğiniz şey Magic Johnson ve Rob Pelinka'lı bu Lakers, Luke Walton'u işe alan Lakers değil. Jeanie Buss, kendisine çok sadıktı. Geçen yıl, yönetimin takımın erken aşamada başarısız olduğunu düşündükleri ve daha sonra bir dalgalanma geçirdiklerini ve gerginliğin çok daha yüksek olduğunu düşündükleri zamanlar vardı." şeklinde Buss'ın Walton'a olan sadakatini açıkladı ve şu şekilde devam etti:



"Ama, bu noktaya kadar, kimsenin Walton'la uğraşmasına izin vermedi. LeBron'un ona nasıl geldiğini ve bunun nasıl bir şey olduğunu görmek ilginç olacak, çünkü LeBron ile işler farklıdır. Eğer kendisine güvenmezse, yeni bir antrenör gelmek zorunda. LeBron'un onu sevmeyeceğini sanmıyorum."



