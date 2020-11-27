Javier Tebas: 'Messi, La Liga'da kalsın isterim'

La Liga Başkanı Javier Tebas, ligin değeri ve Messi'nin son durumu üzerine ddeğerlendirmelerini paylaştı.



58 yaşındaki Javier Tebas, yıldız futbolcu ve teknik direktörlerin ligin değeri için ifade ettikleri üzerine konuştu.



"HEPSİNİ İSTİYORUM"



Tebas açıklamasında; "Messi'yi La Liga'da istediğim gibi Mourinho, Klopp, Guardiola ve Cristiano'yu da istiyorum. Bu isimler büyümenize yardım ediyor ama insanların söylediği kadar önemli değiller. Örneğin Neymar gitti. Oyuncu önemlidir ama tek başına kritik değildir. Umarım tarihin en iyi oyuncusu Messi, futbolu burada bırakır." dedi.



Barcelona ile anlaşmazlıklar yaşayan Messi, sezon başında takımda kalacağını ancak sözleşmesi bittiğinde Barcelona'dan ayrılacağını açıkladı.



