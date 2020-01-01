Jasmine Jordan: "Babamı sosyal medyada hayal edemiyorum"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın kızı Jasmine, babasının sosyal medya hakkındaki düşüncelerini açıkladı.



Henüz Michael Jordan, kişisel bir sosyal medya hesabı açmış değil. Jordan, internetteki en aktif oyuncu değil ve hiç değişmeyecek gibi görünüyor. Kızı Jasmine, babasının Twitter veya Instagram hesabı olduğunu hayal edemediğini iddia ederek sosyal medyadaki tüm şeylere dayanamadığını belirtti.



ABC Audio ile bir röportaj sırasında Jasmine, şunları söyledi:



"Babam şey gibi, anti-sosyal medya da değil, ama biraz anti-sosyal medya. Onun Twitter'da olduğunu asla hayal edemiyorum. Onu IG veya benzeri bir şeyde hayal edemiyorum."



Jasmine, Mike'ın sevdiği şeylerden birinin de müzik olduğunu ve bu konuda büyük bir tutkusu olduğunu açıkladı. MJ, mevcut sanatçılardan eski şarkıcılara kadar her türlü şarkıyı dinleyebildiğini açıkladı:



"Onu eğlenceli ve hararetli bir baba olduğu doğal ortamında yakaladığınızda, müzikle oluyor. Müziği çok seviyor. Ve rap de dinler, R&B de dinler. Hip-Hop da olabilir. Dinlediği müziğin sınırları ve kategorileri üzerinde bir sınırı yok. Ama bu onun eğlenceli tarafını yakalarsanız oluyor. "



MJ, oynadığı dönemde de asla akranları gibi değildi ve emekliliğnde de değil. Diğer yıldızlar ve ünlüler sosyal medyada yer alırken, MJ, sadece Jordan markasının sosyal medya hesabına sahip ve bu da sadece markadan kaynaklanıyor.



