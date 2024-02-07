James Rodriguez için flaş sözler: ''Kronik sakat''

Beşiktaş'ın transfer gündeminde bulunan James Rodriguez'in hocasından önemli bir açıklama geldi. Kolombiyalı yıldızı hakkında konuşan Carpini, yaşadığı sakatlıkların duygularını da etkilediğini vurguladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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James Rodriguez için flaş sözler: ''Kronik sakat''
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07 Şubat 2024 08:16
Son güncelleme 07 Şubat 2024 08:17
Beşiktaş'ın James Rodriguez'i kadrosuna katıp katmayacağı merakla beklenirken, oyuncuyla ilgili flaş açıklama hocasından geldi.

James'in şu anda formasını giydiği Brezilya'nın Sao Paulo kulübü teknik direktörü Thiago Carpini, oyuncunun sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Carpini açıklamalarında, ''James Rodriguez kronik bir hamstring sorunu yaşıyor. Antrenmana çıkıyor, biraz ağrı hissediyor ve 2-3 gün kaçırıyor. Geri döndüğünde en iyi formuna ulaşıyor ve tekrar ağrı hissediyor. Bu, onun duygularını da etkiliyor'' ifadelerini kullandı.

Sao Paulo ile 38 maça çıkan James Rodriguez, 6 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. 

 
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