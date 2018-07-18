Jahlil Okafor, antrenman kampı öncesi kulüp arıyor

Jahlil Okafor'un, geçtiğimiz hafta Las Vegas'ta dört takım ile çalıştığı açıklandı. Okafor halen serbest bir oyuncu, ancak antrenman kampı başlamadan önce bir takımla imzalamayı ümit ettiği belirtildi.



Okafor, son birkaç ayını Miami'de eğitmenler David Alexander ve Idan Ravin ile çalışarak geçirdiği için Miami Heat'e gideceğine dair spekülasyonlar artımştı. Hassan Whiteside'ın da gönderileceği iddiaları artınca, bu iki oyuncunun da bulunduğu bir takas haberi beklenebilir.



Okafor, Indiana Pacers ve Chicago Bulls'un kendisiyle ilgilendiği haberini alamıştı, ancak iki takım da antrenmanda değildi.



Okafor, Brooklyn Nets'e geri dönmeyecek.



