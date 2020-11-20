Jaap Uilenberg'in Fenerbahçe ve Ersin Destanoğlu yorumu

MHK Üst Klasman Hakem Semineri pandemi önlemleri çerçevesinde geçtiğimiz hafta online olarak gerçekleştirildi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; TFF
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Jaap Uilenberg'in Fenerbahçe ve Ersin Destanoğlu yorumu
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20 Kasım 2020 08:43
MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından verilen eğitimlerde, son 4 haftada yaşanılan önemli pozisyonlar masaya yatırıldı. Ligin 8'inci haftasında F.Bahçe-Konya maçında Pelkas'ın golünün, Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle VAR ile iptal edilmesi ve G.Antep-Beşiktaş maçında kaleci Ersin'in atılması da gündeme geldi.

Uilenberg'in, F.Bahçe-Konya maçında yaşanan pozisyon ile ilgili "VAR'dan verilen görüntüler kararın verilmesi için yetersiz. Net bir görüntü yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, G.Antep-Beşiktaş maçında kaleci Ersin'in hatalı bir kararla oyun dışında kaldığı da dile getirildi. G.Antep-Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve F.Bahçe-Konya maçının hakemi Ali Şansalan bu hafta orta hakem olarak ligde görev alamadı.



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