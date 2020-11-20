Jaap Uilenberg'in Fenerbahçe ve Ersin Destanoğlu yorumu

MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından verilen eğitimlerde, son 4 haftada yaşanılan önemli pozisyonlar masaya yatırıldı. Ligin 8'inci haftasında F.Bahçe-Konya maçında Pelkas'ın golünün, Valencia'nın topu elle kontrol ettiği gerekçesiyle VAR ile iptal edilmesi ve G.Antep-Beşiktaş maçında kaleci Ersin'in atılması da gündeme geldi.



Uilenberg'in, F.Bahçe-Konya maçında yaşanan pozisyon ile ilgili "VAR'dan verilen görüntüler kararın verilmesi için yetersiz. Net bir görüntü yok" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg, G.Antep-Beşiktaş maçında kaleci Ersin'in hatalı bir kararla oyun dışında kaldığı da dile getirildi. G.Antep-Beşiktaş maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu ve F.Bahçe-Konya maçının hakemi Ali Şansalan bu hafta orta hakem olarak ligde görev alamadı.



